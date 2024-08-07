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        Sakarya Valisi Karadeniz, Taraklı'da incelemelerde bulundu

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, tarihi konaklarıyla ünlü Taraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:43
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        Sakarya Valisi Karadeniz, Taraklı'da incelemelerde bulundu
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, tarihi konaklarıyla ünlü Taraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        İlk olarak Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret eden Karadeniz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Kaymakam Burak Serttaş ve Başkan Pilavcı ile restorasyon çalışmaları devam eden Kültür Evi ve Yunus Paşa Camisi'ni inceleyen Karadeniz, tarihi çınar ağacına da uğradı.

        Karadeniz, son olarak İlçe Emniyet Amirliğine ve Taraklı Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

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        Galeri
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