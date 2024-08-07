Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kestanepınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Azmi Aygın, köpeklerin uzun süre havlaması üzerine ağılı kontrol ettiğinde 10 koyundan 2'sinin telef olduğunu gördü.

        Ağıldaki güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Aygın, koyunlara bir kurdun saldırdığını görünce şaşkınlık yaşadı.

        Aygın, AA muhabirine, yıllardır burada yaşadığını, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

        Görüntüde, ağıla giren kurdun kovaladığı koyunlardan 2'sini telef ettiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk

        Benzer Haberler

        Sakarya Valisi Karadeniz, Taraklı'da incelemelerde bulundu
        Sakarya Valisi Karadeniz, Taraklı'da incelemelerde bulundu
        CHP heyetinden Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret
        CHP heyetinden Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret
        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al, Ummanlı öğrencileri ağırladı
        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al, Ummanlı öğrencileri ağırladı
        Sakarya'da motosikletlere özel park alanları yapılıyor
        Sakarya'da motosikletlere özel park alanları yapılıyor
        Sakarya'da kışla arazisinde orman yangını
        Sakarya'da kışla arazisinde orman yangını
        Serdivan'da minikler Çocuk Bahçesi atölyelerinde eğlenirken öğreniyor
        Serdivan'da minikler Çocuk Bahçesi atölyelerinde eğlenirken öğreniyor