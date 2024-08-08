Sakarya'da tırdan yola dökülen kimyasal temizlendi

Sakarya AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli bölgede inceleme ve kontroller gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, karayolları ve AFAD KBRN ekipleri sevk edildi.

Adapazarı-Mudurnu kara yolu Kuzuluk istikameti Anadolu Otoyolu Akyazı gişeler mevkisinde M.F.T, kullandığı polialiminyum klorür yüklü 10 AGN 940 plakalı tırda sızıntı meydana geldiğini fark etti. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu yetkililere bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.