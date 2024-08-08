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        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:19
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        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Karadeniz, 1 Ocak-31 Temmuz'da terör örgütlerine yönelik 100 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu operasyonlarda 33 şüphelinin tutuklandığını, 33 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

        Karadeniz, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 33 organizatörün tutuklandığını, 1370 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 714'ünün sınır dışı edildiğini bildirdi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 7 ayda yapılan çalışmalarda 419 zanlının gözaltına alındığına, bunlardan 274'ünün tutuklandığına, 117 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığına işaret eden Karadeniz, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere değindi.

        -"Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 96,8"

        Karadeniz, organize suçlarla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 206 şüpheliden, 14'ünün tutuklandığını ve 4'üne ise adli kontrol tedbiri uygulandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kaçakçılıkla mücadelede yılın ilk 7 aylık döneminde yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tutuklanmış, 10 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 992 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 32 milyon 392 bin makaron, 58 bin gümrük kaçağı eşya, 232 sikke, 71 adet eski eser, üç kaçak oto, 8 bin paket sigara, 155 adet sahte para ele geçirilmiştir. Asayişle ilgili suçlar kapsamında ilk 7 ayda kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 96,8, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 72,85. Yol ve yapılan diğer kontrollerde ilk 7 ayda güvenlik güçlerimizce 7 bin 746 şahıs hakkında işlem yapılmış, bu işlemler sonucu 563'ü tabanca olmak üzere toplam 1008 silah ele geçirilmiştir."

        -"Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum"

        Karadeniz, siber suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 3 bin 779 sosyal medya hesabının incelendiğini belirterek, bu hesaplardan 107'sine terör, 8'ine ödeme sistemleri, 7'sine yasa dışı bahis, 12'sine çocuk istismarı, 1'ine ise bilişim sistemlerine yönelik işlem yapıldığını bildirdi.

        Trafik denetimlerinde 50 bin 453 araç sürücüsüne ceza kesildiğini, 9 bin 498 aracın trafikten men edildiğini aktaran Karadeniz, "1 Ocak-31 Temmuz arasında ilimizde 19'u ölümlü, 2 bin 147'si yaralamalı 1928 adet maddi hasarlı olmak üzere toplam 4 bin 94 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 134 kişi de yaralanmıştır. Hayatımızı kurtaran ve sevdiklerimize kavuşturan en önemli detayların trafik kurallarında saklı olduğuna inanıyoruz. İlimizin ve vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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