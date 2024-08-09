Pamukova'da kamyonetin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik-Pamukova D-650 kara yolu Paşalar Üçevler Mahallesi mevkisinde E.M. idaresindeki 34 FSS 458 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı.

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