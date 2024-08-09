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        Pamukova'da kamyonetin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyonetin durağa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:35
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        Pamukova'da kamyonetin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyonetin durağa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bilecik-Pamukova D-650 kara yolu Paşalar Üçevler Mahallesi mevkisinde E.M. idaresindeki 34 FSS 458 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı.

        Kazada savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi.

        Yıkılan durağın kenarında otobüs bekleyen Hüseyin A, etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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