Pamukova'da kamyonetin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyonetin durağa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyonetin durağa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik-Pamukova D-650 kara yolu Paşalar Üçevler Mahallesi mevkisinde E.M. idaresindeki 34 FSS 458 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı.
Kazada savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi.
Yıkılan durağın kenarında otobüs bekleyen Hüseyin A, etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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