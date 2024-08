AK Parti Sakarya 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Sakarya 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti davasının adanmışlık ruhuyla ilerlediğini belirtti.

Davalarında farklı bir ruh ve adanmışlık olduğunu vurgulayan Yavuz, "İmam Şafii'nin bir sözü var, 'hak ehlini bulmak istiyorsanız düşman oklarını takip edin.' Maalesef bu oklar her zaman liderimizi gösterdi. Zamanında darbe olurken, Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak meydana indi. Biz PKK'nın terörist olduğunu söylerken, birileri masum olduğunu göstermeye çalıştı. Bizim liderimiz her zaman mazlumun yanında, kimsesizlerin yanında oldu. Biz de her zaman doğrudan yana olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Sakarya'da uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Yusuf başkanı (Alemdar) tebrik ediyorum. 4 ayda büyük işler başardı. Genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, Yusuf başkanımız (Tever) ve ilçe başkanlarımızla birlik içinde çalışıyoruz. Şehir Hastanesi'nin inşasını, ciddi şekilde hızlandırdık. 2025 yılında bitmesini umut ediyoruz. Şehrimiz için yatırımlar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da 4 aylık görev süresinde Sakarya için oluşturulan kazanımları anlattı.

Alemdar, kısa bir süre içinde Ankara'da yürüttükleri temaslarla ADARAY, metrobüs, Sapanca Gölü çevre rekreasyonu, yeni ulaşım araçları ve bin yataklı hastaneye ulaşım hattı konusunda kaydedilen aşamalara değinerek, Sakarya tarihinde iz bırakacak işler yapmak istediklerini bildirdi. Alemdar, Yenikent bölgesinden şehir merkezi istikametine çalışması planlanan 10 adetlik metrobüs hattını devreye alacaklarını vurgulayarak, Alandüzü'nde inşa edilen bin yataklı hastaneye bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım hattı planı oluşturduklarını aktardı.

ADARAY'ın yeniden hizmete alınması ve Sapanca Gölü'nün çepeçevre yürüyerek gezilebileceği yeni rekreasyon projesi için de ciddi aşama kaydettiklerini kaydeden Alemdar, toplu ulaşımda müjdesi verilen 23 yeni otobüsü bir hafta sonra teslim alacaklarını bildirdi. Alemdar, her ilçeye belediye otobüsleriyle seyahat edilmesini sağlamayı amaçladıklarına işaret ederek, şu anda metrobüs alımıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını, 10 metrobüsle Yenikent'ten Aziz Duran Parkı'na yolcu taşıma planını değerlendirdiklerini belirtti.

AK Parti İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur da "Geçtiğimiz yerel seçimlerde geçici bir süreliğine milletimizin bize emanet etmediği bazı illerimiz, ilçelerimiz oldu. Ama inanıyorum ki; teşkilatlarımızdaki heyecan bu illeri ve ilçeleri tekrar bizlere kazandıracaktır. Eylül itibariyle kongre süreçlerimiz başlayacak. İnşallah bu süreçleri de en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de 16 ilçede hizmet etmeye devam edeceklerini, Sakarya'ya hak ettiği hizmeti kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti.