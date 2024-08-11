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        Sakarya'da mevsimlik fındık işçilerine ve çocuklarına afet farkındalığı eğitimi verildi

        Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Sakarya'ya gelen mevsimlik işçilere ve çocuklarına afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:30
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        Sakarya'da mevsimlik fındık işçilerine ve çocuklarına afet farkındalığı eğitimi verildi
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        Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Sakarya'ya gelen mevsimlik işçilere ve çocuklarına afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

        Mevsimlik işçilerin Karapürçek ilçesinde geçici konakladığı çadır alanına gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yangına müdahale ve yangın söndürme tüplerinin nerelerde kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

        Sağlık konusunda da çeşitli bilgiler veren ekipler, kalp krizi, boğaza cisim kaçma, düşme, çarpma, kesik, kırık, yanık, kanama ve zehirlenme gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini uygulamalı anlattı.

        Mevsimlik işçilerin çocukları ise afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları gereken doğru davranışları tiyatro gösterisi eşliğinde öğrendi. Ekipler, daha sonra afet ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeleri tanıttı.

        Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen, AA muhabirine, Karapürçek'te 50 çadırda yaşayan yetişkinlere ve çocuklara 3 aşamalı eğitim verdiklerini söyledi.

        Tiyatro eşliğinde eğlenerek afetin önemini anlatmaya çalıştıklarını anlatan Şen, projeyi diğer ilçelerde de yaygın hale getirmeye çalışacaklarını kaydetti.

        İnsani Yardım, Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (ARTE) Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Salihoğlu da katkı sundukları uygulamalı ve eğlenceli eğitime yönelik olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.

        Şanlıurfa'dan gelen işçilerin çavuşu Sinan Alçay ise eğitimlerde emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.

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