Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi öldü

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu sırada vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu sırada vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Sakarya Nehri kenarında dün arkadaşıyla balık tutan Metin Kafalı (50) bir anda yere yığıldı.

        Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

        Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kafalı'nın cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 50 yıl sonra açılan açık hava sineması, izleyicilerini geçmişe g...
        Sakarya'da 50 yıl sonra açılan açık hava sineması, izleyicilerini geçmişe g...
        Sakarya'da mevsimlik fındık işçilerine ve çocuklarına afet farkındalığı eği...
        Sakarya'da mevsimlik fındık işçilerine ve çocuklarına afet farkındalığı eği...
        AK Parti Sakarya 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
        AK Parti Sakarya 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
        SAÜ'de öğrenci yemek ücreti 30 lira olarak belirlendi
        SAÜ'de öğrenci yemek ücreti 30 lira olarak belirlendi
        Karasu'da denizde 4 kez hortum çıktı
        Karasu'da denizde 4 kez hortum çıktı
        Pamukova'da kamyonetin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
        Pamukova'da kamyonetin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı