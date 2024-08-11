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        Sakarya'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının site duvarına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:42
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        Sakarya'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının site duvarına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Selahiye Mahallesi'nde fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen "pat pat", kontrolden çıkarak yol kenarındaki site duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilerek yola savrulan sürücü ile 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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