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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:26
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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Akıncı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kopan yüksek gerilim hattı kablosu, ormanlık alanda yangına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye Geyve itfaiyesi ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Yangın, mahallelinin desteğiyle ekiplerce kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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