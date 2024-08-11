Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akıncı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kopan yüksek gerilim hattı kablosu, ormanlık alanda yangına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye Geyve itfaiyesi ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, mahallelinin desteğiyle ekiplerce kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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