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        Sakarya'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

        Sakarya'da jandarma ekipleri, 15 camide 210 Kur'an kursu öğrencisine trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:05
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        Sakarya'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı
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        Sakarya'da jandarma ekipleri, 15 camide 210 Kur'an kursu öğrencisine trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz-9 Ağustos'ta Kur'an kursu öğrencilerine, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

        Bu kapsamda çocuklara "temel trafik, karşıdan karşıya geçme, bisiklete binme, emniyet kemeri kullanma, servis aracı binme-inme ve araç içerisindeki hareket tarzı, motosiklet/motorlu bisiklet kullanıcıları için kask ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi ile yayaların uyması gereken kurallar" hakkında eğitim verildi.

        Bu eğitimlerle çocuklar üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi hedeflendi.

        Çocuklara trafik işaret ve uyarı levhalarıyla ilgili hazırlanan görseller yoluyla trafik kurallarının ihlal edilmemesi gerektiği, aksi takdirde can ve mal kayıplarına neden olabileceği anlatıldı.

        Ayrıca çocuklardan emniyet kemeri kullanmayan ebeveynlerini uyarmaları istendi.

        Eğitim sonunda jandarma trafik aracına ve motosikletine bindirilen çocuklar büyük sevinç yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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