Sakarya'da düzenlenen hemşehri buluşmaları farklı kültürleri bir araya getirdi

Gün boyu süren etkinlik akşam sahne performanslarıyla devam etti. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği yöresel oyunların ardından ses sanatçısı Elif Kayacan konser verdi.

Anadolu buluşmasında Erzurum cağ kebabından Çankırı tuzuna, Yozgat'ın arabaşı çorbasından Van'ın otlu peynirine, Gaziantep'in içli köftesinden baharatlarına kadar birçok ürün, ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Farklı kültürden insanları bir araya getiren etkinlikte stant açan dernekler, yöresel oyunlarını, yemeklerini ve kıyafetlerini ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen hemşehri buluşmaları büyük ilgi gördü.

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