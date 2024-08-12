Sakarya'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşandı. Hızla uzaklaşan Bayraktar ve dükkandaki iki kişi, geri gelerek dumanların çıktığı telefona müdahale etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın işlem için bıraktığı cep telefonunun bataryası, bir anda patlayarak alev aldı.

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