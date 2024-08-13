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        Sakarya'da yapımı tamamlanan Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı

        Sakarya'da yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kışlaköy Göleti'nin, istihdamın yanı sıra ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:14
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        Sakarya'da yapımı tamamlanan Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı
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        Sakarya'da yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kışlaköy Göleti'nin, istihdamın yanı sıra ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırılması ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için tüm güçle çalışıldığı belirtildi.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı vurgulanan açıklamada, Sakarya ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Adapazarı ilçesindeki Kışlaköy Göleti'nin tamamlanarak su tutmaya başladığını belirterek, burada depolanacak suyla 6 bin 820 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

        Temelden 26 metre yüksekliğe sahip göletin 2,07 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Balta, "Kışlaköy Göleti ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla birlikte 2024 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 75 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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