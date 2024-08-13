Sakarya'da yapımı tamamlanan Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı

Sakarya'da yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kışlaköy Göleti'nin, istihdamın yanı sıra ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırılması ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için tüm güçle çalışıldığı belirtildi.