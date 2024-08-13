Ferizli Kaymakamı Balcı'dan Söğütlü Kaymakamı Göze'ye ziyaret
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze'yi ziyaret etti.
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze'yi ziyaret etti.
Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığından Söğütlü'ye atanan Göze'yi makamında ziyaret eden Balcı, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Göze, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balcı'ya teşekkür etti.
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