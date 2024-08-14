Sakarya'da işçilerin kaldığı prefabrik yapının metal tavanı çöktü, 15 kişi yaralandı

Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının metal tavanının çökmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı.

Alancuma Mahallesi'nde inşası süren 1000 yataklı Şehir Hastanesi'nin şantiye alanında işçilerin kaldığı prefabrik yapının metal tavanı bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Olayda 15 işçi hafif yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, birinin ayağında kırık tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca işçilerden 13'ünün tedavisinin ayakta devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

- "Olayla ilgili idari ve adli soruşturmalar yapılacaktır"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine, işçilerin kaldığı prefabrik yapının metal tavanının çökmesi sonucu 15 kişinin yaralandığını söyledi.

İşçilerin hafif yaralandığını, bir kısmının kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini aktaran Karadeniz, "Bir kişinin ayağı kırık, en ağır olanı o. Diğerleri hafif hasarla atlattı. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmalar yapılacaktır." dedi.