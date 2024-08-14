Sakarya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orta bariyerlere çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orta bariyerlere çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hasan Y. idaresindeki 81 EP 025 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücüsü ile kamyondaki Aydın A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Aydın A'yı uğraşlar sonucu kurtarabildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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