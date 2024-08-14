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        Sakarya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orta bariyerlere çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:30
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        Sakarya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orta bariyerlere çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hasan Y. idaresindeki 81 EP 025 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada, sürücüsü ile kamyondaki Aydın A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Aydın A'yı uğraşlar sonucu kurtarabildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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