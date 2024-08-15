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        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:24
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        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 10.00 itibarıyla 3 ilçede denize girmek bugün de yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, denize girilmesine müsaade etmiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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