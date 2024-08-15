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        Sakarya'da dedesi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı dedesi tarafından bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:06
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        Sakarya'da dedesi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı dedesi tarafından bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

        Küçücek İstiklal Mahallesi'nde gece saatlerinde M.A.T. (25) ile dedesi H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine dede, torununu karnından bıçakla ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Dede H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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