Sakarya'da tarlaya giren otomobil ağaca çarptı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlaya girerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlaya girerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
D-020 kara yolunda Kaynarca yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 AKM 018 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak mısır tarlasına girdi.
Ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
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