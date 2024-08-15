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        Sakarya'da tarlaya giren otomobil ağaca çarptı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlaya girerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:30
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        Sakarya'da tarlaya giren otomobil ağaca çarptı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlaya girerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        D-020 kara yolunda Kaynarca yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 AKM 018 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak mısır tarlasına girdi.

        Ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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