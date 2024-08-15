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        Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda buluşacak

        Sakarya, 11-14 Eylül'de "PSB Anatolia Uluslararası, Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:29
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        Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda buluşacak
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        Sakarya, 11-14 Eylül'de "PSB Anatolia Uluslararası, Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7'ncisi gerçekleştirilecek fuara ilişkin toplantı Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.

        Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuara, 200 firma ve 15 ülkeden alım heyetlerinin katılması bekleniyor.

        Geniş ürün profiline sahip fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar en son ürünler sergilenecek.

        Fuarın bu yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.

        - "Şehrimizin üretim gücünü çok iyi biliyoruz"

        Toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "uluslararası ihtisas fuarı" statüsüne sahip fuarla yine dünyanın farklı yerlerinden misafirleri şehirde ağırlayacaklarını belirtti.

        Türkiye'de dış mekan süs bitkileri üretiminde Sakarya'nın ilk üçte yer aldığını aktaran Alemdar, "20'ye yakın ülkeye ihracat yapılan bir alan, şehrimizin üretim gücünü çok iyi biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapacak, en güzel şekilde fuarın nihayete erdirilmesi için çalışacağız. Bu yıl 30 bin ziyaretçinin katılımı beklenen fuara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Ticaret Odası Başkanı Mustafa Genç de süs bitkiciliğinin çok daha büyüyüp şehir ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ise ziraat odaları adına şehre katkı sağlayan her oluşuma destek verdiklerini ifade etti.

        PSB Anatolia Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman da fuara ilişkin detayları paylaştı.

        Toplantıya, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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