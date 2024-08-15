Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda buluşacak

Sakarya, 11-14 Eylül'de "PSB Anatolia Uluslararası, Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7'ncisi gerçekleştirilecek fuara ilişkin toplantı Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuara, 200 firma ve 15 ülkeden alım heyetlerinin katılması bekleniyor.

Geniş ürün profiline sahip fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar en son ürünler sergilenecek.

Fuarın bu yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor. - "Şehrimizin üretim gücünü çok iyi biliyoruz" Toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "uluslararası ihtisas fuarı" statüsüne sahip fuarla yine dünyanın farklı yerlerinden misafirleri şehirde ağırlayacaklarını belirtti. Türkiye'de dış mekan süs bitkileri üretiminde Sakarya'nın ilk üçte yer aldığını aktaran Alemdar, "20'ye yakın ülkeye ihracat yapılan bir alan, şehrimizin üretim gücünü çok iyi biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapacak, en güzel şekilde fuarın nihayete erdirilmesi için çalışacağız. Bu yıl 30 bin ziyaretçinin katılımı beklenen fuara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.