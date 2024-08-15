SUBÜ'de kontenjanlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ'nün Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan 10 programı da tamamen doldu.

Böylelikle SUBÜ'nün 89 ön lisans programına 4 bin 580 öğrenci, 26 lisans bölümüne 1233 öğrenci olmak üzere toplamda 5 bin 813 öğrenci yerleşmiş oldu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, istişare kültürüyle hareket ettiklerini, teveccüh görmekten mutlu olduklarını belirtti.