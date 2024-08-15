GÜNCELLEME 2 - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden 7 helikopter, 32 arazöz, 66 araç/iş makinesi ve 358 personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 281 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."

Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.