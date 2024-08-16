Depremzede itfaiyeci, enkazdan çıkmasını sağlayan arama kurtarma köpekleriyle hayat kurtarıyor

ONUR ORHAN - Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ailesiyle enkaz altından çıktıktan sonra yaşadıklarından etkilenip arama kurtarma ekibine katılan itfaiyeci Murat Akbaş, kurtuluşuna vesilen olan arama kurtarma köpekleriyle 9 yıldır afetzedelerin yardımına koşuyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

O dönem Sakarya Belediyesinde itfaiyeci olarak çalışan 49 yaşındaki Akbaş da ailesiyle oturduğu 4 katlı apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Yaşadıklarından etkilenen ve kendisi gibi afetzedelere umut olmak için eğitimlere katılarak 2015 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde arama kurtarma ekibine katılan Akbaş, kurtuluşuna vesile olan köpeklerle 9 yıldır hayat kurtarmaya çalışıyor.

Akbaş, arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli olduğunu 17 Ağustos gecesi anladıklarını dile getirerek, "O dönemde ne yazık ki çok sınırlı sayıda arama kurtarma ekibi vardı. Bizim için de milat oldu çünkü o insanların canla başla hayat kurtarma derdinde olduğunu görünce biz de enkazdan çıkmış olunca dedik ki 'Bizim de bir faydamız olsun.' Benim gibi düşünen yüzlerce, binlerce arkadaş oldu." diye konuştu.

Arama kurtarma eğitimleriyle ilgili çalışma ve araştırmalar yaptığını belirten Akbaş, şöyle devam etti: