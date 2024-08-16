Pamukova'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası sona erdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen futbol turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi.

Pamukova İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Yusuf Hakan Aydemir öncülüğünde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sportif faaliyetlere teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 14 Kur'an kursu katıldı.

Final maçında Kemaliye Mahallesi Cami Kur'an Kursu'nu 9-6'lık skorla yenen Çavuşoğlu Cami Kur'an Kursu öğrencileri şampiyon oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, bilgili, imanlı, haramı helali bilen, aslını ve ecdadını tanıyan nesil yetiştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun düzelmesinin, ailelerden ve annelerden geçtiğini anlatan Akın, "Bu evlatlarımız ülkemizin geleceğini oluşturacak. Yarın burada bu evlatlarımız belki de bizim yerimize protokolde olacak. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ve ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş da turnuvaya katılan takımları kutlayarak, "Maksadımız çocuklarımıza camiyi, dinimizi, mukaddesatımızı, milli manevi değerlerimizi sevdirmek." ifadesini kullandı.