Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 27 yaşındaki Lamkel Ze, ara transfer döneminde Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiralandı.
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