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        Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:50
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        Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze." ifadesi kullanıldı.

        Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 27 yaşındaki Lamkel Ze, ara transfer döneminde Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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