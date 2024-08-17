Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Deprem gerçeği Sakarya'daki müzede ortaya konuluyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem gerçeği Sakarya'daki müzede ortaya konuluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ONUR ORHAN - Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.

        Adapazarı Belediyesince 2004 yılında hizmete açılan müze, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çekiyor.

        Müzede Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı
        Sakarya protokolünden Marmara Depremi mesajı
        Sakarya protokolünden Marmara Depremi mesajı
        Sakarya'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açık...
        Sakarya'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açık...
        İş yerinde çıkan yangın, 20 dakikada söndürüldü
        İş yerinde çıkan yangın, 20 dakikada söndürüldü