Deprem gerçeği Sakarya'daki müzede ortaya konuluyor
ONUR ORHAN - Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.
ONUR ORHAN - Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.
Adapazarı Belediyesince 2004 yılında hizmete açılan müze, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çekiyor.
Müzede Anadolu Ajansı
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