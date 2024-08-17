Sakarya ve Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler kabirleri başında dualarla anıldı.

Sakarya'da depremin 25'inci yılında Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi, katılımcılara helva dağıtıldı.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, programda, 25 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Türkiye'nin ve Sakarya'nın deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Candan, devlet, belediye ve vatandaşlar olarak buna göre önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Candan, 1999'daki depremin ardından değişikler olduğunu ve yapı stokunun kuvvetli hale geldiğini söyleyerek, "Allah böyle afetleri bir daha vermesin diye dua ediyoruz ama afet olduğu zaman da hazırlıklı olalım." dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de Sakarya'nın 1943, 1967 ve 1999 yıllarında üç büyük depremle sarsıldığını, şehrin deprem hattı üzerinde yer aldığını kaydetti.

Bu konuda önlem alınması ve mücadele edilmesi gerektiğini belirten Çelik, "Bizler de bu önlemleri almak için mücadele ediyoruz. Şehrimizde ve ilçemizde kentsel dönüşüm yapmamız kaçınılmazdır. Yeni dönemde kentsel dönüşüme önem vereceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.