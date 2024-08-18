Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 08:57 Güncelleme: 18.08.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden A.U idaresindeki 54 AJH 050 plakalı tır, Gökgöz Mahallesi mevkisinde tesisten yola çıkan M.K. yönetimindeki 11 BB 017 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü A.U, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Ben sihirbaz değilim!"
        "Ben sihirbaz değilim!"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi açıldı
        Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi açıldı
        Sakarya ve Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları ba...
        Sakarya ve Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları ba...
        Deprem gerçeği Sakarya'daki müzede ortaya konuluyor
        Deprem gerçeği Sakarya'daki müzede ortaya konuluyor
        Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı