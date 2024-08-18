Sakarya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden A.U idaresindeki 54 AJH 050 plakalı tır, Gökgöz Mahallesi mevkisinde tesisten yola çıkan M.K. yönetimindeki 11 BB 017 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü A.U, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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