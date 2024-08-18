Ferizli'de düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası, final müsabakasıyla tamamlandı.

Ferizli Belediyesince Botanik Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada, rakibi Soso Değirmencik'i 3-0 yenen Devlet Mahallesi FK şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Belediye Başkanı Mehmet Ata, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral ve İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay tarafından verildi.

Başkan Ata, turnuvada emeği geçenlere ve kulüplere teşekkür ederek, "İnşallah gelecek yıl daha güzel yerlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.