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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında konser, kukla gösterisi ve film gösterimi etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:11
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında konser, kukla gösterisi ve film gösterimi etkinlikleri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde dün yapılan ilk etkinlikte Kent Orkestrası tarafından tasavvuf musikisi konseri verildi.

        Konser sonrası tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, çocuklara "Çok Bilmiş İbiş" adlı kukla gösterisini sundu. Eğlenirken öğrenen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Son etkinlikte Türk sinemasında birçok dalda ödül alan "Babam ve Oğlum" filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

        - Arifbey Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı

        Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi'nde başlatılan 1500 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını şehir genelinde tamamladığı projelerle genişletmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Arifbey Mahallesi’nde başlatılan 1500 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Bağlantıların da yapılmasıyla aboneler kesintisiz içme suyuyla buluştu.

        - SGM'den "30 Ağustos Zafer Bayramı" temalı resim yarışması

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), "30 Ağustos Zafer Bayramı" temalı resim yarışması düzenleyecek.

        İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak yarışmaya başvurular, 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Eserler 25'e 35 veya 35'e 50 santimetre ölçülerinde resim kağıdına yapılacak. Sadece resim kağıdı üzerinde çalışılacak ve bunun dışındaki materyaller kabul edilmeyecek. Her türlü boya malzemesi kullanılabilirken, kırılmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecek.

        Yarışmada en güzel eseri ortaya çıkaran yarışmacı ödülün sahibi olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye de kablosuz kulaklık hediye edilecek.

        Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 444 40 54 (dahili 3712/3787) numaralı hat üzerinden ulaşabilir.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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