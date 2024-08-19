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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:18
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Fevziye Mahallesi'nde bir merada kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları aramada 46 kök kenevir ve 3 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Şüpheli Ö.A. (48) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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