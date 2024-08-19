Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Fevziye Mahallesi'nde bir merada kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları aramada 46 kök kenevir ve 3 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli Ö.A. (48) gözaltına alındı.
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