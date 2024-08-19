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        Sakarya'da koruma altına alınan asırlık cami, restorasyonla ibadete açılacak

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde yapıldığı değerlendirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınan cami restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:11
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        Sakarya'da koruma altına alınan asırlık cami, restorasyonla ibadete açılacak
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        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde yapıldığı değerlendirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınan cami restore edilecek.

        Dokurcun Çengeller Mahallesi'ndeki caminin korunması ve ibadete açılması için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Metin Çengel ve mahalle sakinleri harekete geçti.

        Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Akyazı Belediyesinin girişimleriyle başlatılan süreçte inceleme ve tespitler yapıldı. İlgili kurumlarca farklı tarihlerde gönderilen yazıların incelenmesi sonucu cami, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararı doğrultusunda haziranda koruma altına alındı.

        Karar kapsamında caminin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanacak. Projelerin tamamlanmasının ardından kerpiç ve ahşaptan yapılan, iç mekanında kök boyayla yapılmış motiflerin yer aldığı caminin restore edilerek ibadete ve turizme açılması hedefleniyor.

        - "Restorasyonu en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyoruz"

        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, konunun Metin Çengel'in durumu bildirmesinin ardından gündeme geldiğini belirterek, şubat ayında Sakarya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yazı yazdıklarını söyledi.

        Sürecin hızlı ilerlediğini belirten Soykan, incelemeye değer bulunan caminin Bakanlık tarafından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillendiğini kaydetti.

        Soykan, bundan sonraki süreçte projelerin hazırlanacağını, tamamlandıktan sonra da restorasyon tarihinin netleşeceğini belirterek, "Kaynak problemi olmayacağını ve çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Yaklaşık 100 yıllık cami. Cami ahşap yapıda, kök boyaları kullanılmış. Kök boyaları 100 yılda, diğer yapı malzemelerine oranla özelliğini daha çok korumuş. İnşallah kısa sürede hem Akyazılıların hem de ülke insanlarımızın hizmetine ve beğenisine sunmuş olacağız." diye konuştu.

        - "Tarihi varlıkları ortaya çıkaracağız"

        SUBÜ Öğretim Görevlisi Dr. Metin Çengel de caminin bulunduğu mahallede doğduğunu söyledi.

        Caminin yapımının Cumhuriyet'in başlangıç yıllarına dayandığı bilgisini paylaşan Çengel, cami uzun yıllar bakımsız kaldığı için girişimde bulunduklarını anlattı.

        Çengel, caminin kültür varlığı olarak kaydının yapıldığını, Belediye Başkanı Soykan'ın gayretleriyle de ileriki süreçte caminin kültür varlıkları içerisinde kullanılabilir hale getirileceğini dile getirerek, "Köyde tarihi evler de var. Bu yapıyı kazandırırsak o tarihi evleri de kültür varlıkları arasına kaydettirme söz konusu olabilir." dedi.

        Caminin, restore edilmesinin ardından kültür gezileri için de bir mekan olacağını anlatan Çengel, cami için çevre düzenlemesi de planlandığını kaydetti.

        Çengel, bölgenin Osmanlı döneminde üniversite bölgesi olduğunu, bu tarihi açığa çıkarmak için girişimlerinin devam ettiğini belirterek, "Yüksek lisans ve doktora tezleri yaptıracağım, Akyazı'daki diğer tarihi varlıklarla ilgili. Bunları ortaya çıkaracağız. Dijital arşiv kurarak yayınlayacağız, gelecek nesillerin o evraklara ulaşması için." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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