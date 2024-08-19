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        Sakarya sahillerinde 70 günde 360 tatilci boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran timi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 70 günde 360 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:27
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        Sakarya sahillerinde 70 günde 360 tatilci boğulmaktan kurtarıldı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran timi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 70 günde 360 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her sezon başında daha güçlü ve profesyonel çalışma ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı "Cankurtaran Timi" bu yıl da vatandaşlar için özveriyle çalışıyor.

        Bu yıl erken talep oluştuğu için mesaiye 8 Haziran'da başlayan 72 cankurtaran, Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 70 gündür "hayat nöbeti" tutuyor.

        Cankurtaranların 70 günlük nöbetinde denizde dalgaların arasına kapılan ya da rip akıntısıyla sürüklenen 360 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

        Kurtarılan vatandaşların 14'ü sağlık görevlilerince hastaneye sevk edilirken, diğerleri ise ayakta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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