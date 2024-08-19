Sakarya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Karasu ve çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve 40 personel sevk edildi.

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