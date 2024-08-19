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        Sakarya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık filizlerinin yakılması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:14
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        Sakarya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık filizlerinin yakılması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kuzuluk Mahallesi Otluk Burnu mevkisinde biriktirilen fındık filizlerinin yakılması sonucu alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Karasu ve çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve 40 personel sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yanan bölge dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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