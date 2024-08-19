Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
S.E. (54) idaresindeki 34 RA 5247 plakalı otomobil, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde İsa Erdem'in (21) kullandığı 54 AIR 132 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.