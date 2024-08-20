Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 22 yıl 1 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi yakalamak için çalışma yürüttü.

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