Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:20 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Hocaköy Mahallesi'nde Zekeriyya B'nin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Sakarya'da 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Sakarya'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eylem...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eylem...
        Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eylem...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eylem...