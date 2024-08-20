Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hocaköy Mahallesi'nde Zekeriyya B'nin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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