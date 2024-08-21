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        İl Sağlık Müdürü Özdemir, göreve başladı

        Sakarya Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Aziz Öğütlü'nün yerine getirilen Doç. Dr. Kayhan Özdemir, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:25
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        İl Sağlık Müdürü Özdemir, göreve başladı
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        Sakarya Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Aziz Öğütlü'nün yerine getirilen Doç. Dr. Kayhan Özdemir, göreve başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Çiçek takdiminin ardından Öğütlü, Özdemir'e "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

        Özdemir de bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Öğütlü'ye teşekkür ederek, devraldıkları hizmet bayrağını en üst seviyeye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

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