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        Sakarya'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi

        Sakarya'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:12
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        Sakarya'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi
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        Sakarya'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kentteki kırtasiyeleri denetledi.

        Adapazarı ilçesinde, çanta ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünleri, sağlığa uygunluğu ve fiyat açısından incelendi.

        Denetimde Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, ürün güvenliğini kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, kurallara uyanlara teşekkür ederek, kent genelinde denetimlerin süreceğini belirtti.

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