Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Söğütlü Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkbeylikkışla Mahallesi'nde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda ise 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 200 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca, hassas terazi, fişek ve cep telefonu ele geçirildi.

Ekiplerce son bir haftada çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, silah ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya'da son bir haftada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilen operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı.

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