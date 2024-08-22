AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Ferizli'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Ferizli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Ferizli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İlk olarak İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Kaya, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Değirmencik ve Sinanoğlu mahallelerini ziyaret eden Kaya, esnafı gezerek hayırlı kazançlar diledi.
Vatandaşlarla da sohbet eden Kaya'ya partililer eşlik etti.
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