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        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Ferizli'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Ferizli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:31
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        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Ferizli'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Ferizli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlk olarak İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Kaya, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Değirmencik ve Sinanoğlu mahallelerini ziyaret eden Kaya, esnafı gezerek hayırlı kazançlar diledi.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Kaya'ya partililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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