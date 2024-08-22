Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
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