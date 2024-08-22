Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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