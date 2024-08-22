Sakarya'da 110 bin 460 makaron ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

U.Ö'nün (63) iş yeri ve aracında yapılan aramada, 83 bin 660 dolu ve 26 bin 800 boş makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrollü tütün, 16 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likidi, nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömercikler Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

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