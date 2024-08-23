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        Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:40
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        Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Çamyolu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 2'si kadın, 2'si çocuk 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A. ve A.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayda kullanılan av tüfeğine el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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