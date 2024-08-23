Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Çamyolu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 2'si kadın, 2'si çocuk 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A. ve A.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayda kullanılan av tüfeğine el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.
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