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        Sakarya ve Kocaeli'de balıkçılar yeni sezonda palamutta bolluk bekliyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesi ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:20
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        Sakarya ve Kocaeli'de balıkçılar yeni sezonda palamutta bolluk bekliyor
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesi ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor.

        Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp, ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

        Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

        Tan, 15 Ağustos itibarıyla oltayla palamut avcılığına başladıklarını belirterek, "Balıkların göç güzergahı üzerinden Karadeniz'e doğru ilerlediklerini gördük. Bu sene iklimin güzel gitmesi, denizde gördüğümüz hareketlilik, deniz suyunun soğuk oluşu palamudun olacağına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

        Bol miktarda avcılığın fiyatları da düşüreceğini dile getiren Tan, "Palamut omega-3 bakımından faydalı bir balıktır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilmesi faydalı olacaktır." dedi.

        - Kocaeli

        Karamürsel'deki balıkçılar da yeni av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor.

        Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Ereğli Mahallesi'nde balıkçılar, denizlerde av yasağının bitmesine günler kala son hazırlıklarını yapıyor.

        İlçede 25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Ünal (44), sezona az bir zaman kala hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını anlattı.

        32 yaşındaki balıkçı Hasan Burak Keyif de 12 yıldan bu yana ailecek balıkçılıkla uğraştıklarını ifade etti.

        Balıkçı teknesinin bakımını yaptıklarını belirten Keyif, "Buradan Marmara ve Karadeniz'e gidiyoruz, balıklarımızı avlıyor, daha sonra hangi limana yakınsak oraya yanaşıyoruz. Yakaladığımız balıkları soğuk hava kamyonlarıyla Kocaeli, İstanbul gibi büyük mezatlara gönderiyoruz. Hava durumuna göre 15 gün ya da bir ay gibi aradan sonra memleketimiz Karamürsel Ereğli limanımıza geliyoruz. Daha sonra tekrar denize açılıyoruz." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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