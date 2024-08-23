Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Çamyolu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelileri belirleyen jandarma ekipleri, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çamyolu Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralanmıştı.
Jandarma ekipleri, olayda kullanılan av tüfeğine el koymuştu.
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