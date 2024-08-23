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        Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:40
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        Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, Çamyolu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

        Şüphelileri belirleyen jandarma ekipleri, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çamyolu Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralanmıştı.

        Jandarma ekipleri, olayda kullanılan av tüfeğine el koymuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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