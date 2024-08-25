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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:17
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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Söğütlü ve Adapazarı İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il dışından kente kaçak içki getirilerek satış yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takibe aldıkları aracı Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 1 litrelik 79 bandrolsüz viski ve 1 litrelik 3 bandrolsüz votka ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.İ'nin (34) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Akova Mahallesi'nde bir adrese de operasyon düzenleyen İl Jandarma ve Hendek İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, aramada, 3 bin 540'ı dolu 44 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram bandrollü tütün, 2 tütün sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve 2 hava kurutucu ele geçirdi.

        Şüpheli M.K. (43) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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