Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarında

Sakarya'da yılın 7 ayında üretilen 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'ı ihraç edildi.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-temmuz döneminde 3 milyar 655 milyon 928 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde en çok dış satımı yüzde 88,3 ile sadece otomotiv alanında yapan Sakarya, 3 milyar 230 milyon 907 bin dolarlık ihracatıyla sektörde öncü iller arasında bulunuyor.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 7 ayında üretilen 853 bin 704 taşıtın 591 bin 397'si yurt dışına gönderildi.

Sakarya ise ürettiği 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'unu ihraç etti. Buna göre Sakarya, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 18,4'ünü, ihracatının ise yüzde 20,4'ünü tek başına karşıladı. - Günde 756 araç banttan indirildi Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, 7 ayda 129 bin 480 otomobil, 1303 midibüs, 1009 otobüs, 660 küçük kamyon, 86 kamyonet, 28 bin 427 traktör olmak üzere toplam 160 bin 965 araç üretildi. Böylece kentte günde 756 araç banttan indirildi.