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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, stattaki bakım çalışmalarını inceledi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:31
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, stattaki bakım çalışmalarını inceledi
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan ile stada giden Alemdar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Stattaki çim alanı ve diğer birçok bölümde yürütülen bakım ve onarım çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Alemdar, ilçelere yeni futbol sahaları, spor salonları, yüzme havuzları kazandırmak için Ankara'da bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

        Kente yeni yatırım mesajları veren Alemdar, şunları paylaştı:

        "Bakanlığımızla şehrimizin her yerinde spor alanları inşa edecek, yeni sporcular yetişmesine katkılar sunacağız. Gençlerimiz sporla buluşsun, farklı alanlarda sporcular yetişsin istiyoruz, bunun için de tesisleşmenin önemini biliyoruz. Stadımızın bakımı tamamlanırken şehrimizde de yeni sahalar, spor salonları ve yüzme havuzları kazandırmak için bakanlığımızla çalışma başlattık. Sakarya'nın her ilçesine vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor alanlarını kazandırmak istiyoruz."

        Alemdar'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile bakım çalışmalarında görevli mimar ve mühendisler de eşlik etti.

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